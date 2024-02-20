Черкас Гавриил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркас Гавриил Дмитриевич

Черкас Гавриил Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.06.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1868

Отец: Черкас Дмитрий Васильевич

Мать: Анна Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-148,зап.-30
Рождение ребёнка
05.11.1890

Дочь: Фонотова /фуното/ Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-68,зап.-58
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Антонина Гавриловна

Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.07.1906

Сын: Черкас Илья Гаврилович

Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-165,зап.-50
Рождение ребёнка
19.03.1909

Сын: Черкас Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-146,зап.-27
Рождение ребёнка
24.06.1911

Сын: Черкас Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-93,зап.-56
Рождение ребёнка
13.08.1912

Сын: Черкас Феодосий Гаврилович

Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-28,зап.-79
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкас Василиса Федосеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close