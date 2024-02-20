Черкас Гавриил Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения10.06.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
10.06.1868
Отец: Черкас Дмитрий Васильевич
Мать: Анна Николаевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-148,зап.-30
Рождение ребёнка
05.11.1890
Дочь: Фонотова /фуното/ Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1890г.,лист-68,зап.-58
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Антонина Гавриловна
Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.07.1906
Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-165,зап.-50
Рождение ребёнка
19.03.1909
Сын: Черкас Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-146,зап.-27
Рождение ребёнка
24.06.1911
Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-93,зап.-56
Рождение ребёнка
13.08.1912
Сын: Черкас Феодосий Гаврилович
Мать ребёнка: Черкас Василиса Федосеевна
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-28,зап.-79
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно