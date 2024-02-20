Фуното/Фонотова/Баркэт (Черкас) Антонина Гавриловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
04.06.1908
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: София Афанасьевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
29.09.1911
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.05.1913
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно