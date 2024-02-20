Фуното/Фонотова/Баркэт (Черкас) Антонина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/Баркэт (Черкас) Антонина Гавриловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Черкас Гавриил Дмитриевич

Мать: Черкас Василиса Федосеевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
04.06.1908

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: София Афанасьевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
29.09.1911

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
18.05.1913

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Иванович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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