Фуното/Фонотов/Баркэт Георгий Афанасьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения29.09.1911
Дата смерти10.08.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1911
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
10.08.1912
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /