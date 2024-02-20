Черкас Харлампий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркас Харлампий Дмитриевич

Черкас Харлампий Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

17.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1871

Отец: Черкас Дмитрий Васильевич

Мать: Анна Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1871г.,лист-241,зап.-24
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close