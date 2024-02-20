(Тышлек Гагуц) Христина Саввична
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения01.01.1888
Дата смерти03.01.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1888
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
03.01.1890
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - запор
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /