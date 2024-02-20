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Тышлек Гагуц Дмитрий Саввич

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

16.05.1890

Дата смерти

15.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1890

Отец: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Мать: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
15.03.1893
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - дефтирит
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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