(Тышлек Гагуц) Кириакия Саввична
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения21.04.1895
Дата смерти07.05.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1895
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
07.05.1895
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /