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(Тышлек Гагуц) Кириакия Саввична

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

21.04.1895

Дата смерти

07.05.1895

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1895

Отец: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Мать: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
07.05.1895
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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