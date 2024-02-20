Тышлек Гагуц Георгий Саввич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения27.02.1893
Дата смерти12.05.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1893
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
12.05.1893
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /