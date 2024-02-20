Тышлек Гагуц Георгий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Гагуц Георгий Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

27.02.1893

Дата смерти

12.05.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1893

Отец: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Мать: Тышлек Гагуц Мария Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
12.05.1893
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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