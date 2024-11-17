Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

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Место рождения

д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.

Дата рождения

1877

Дата смерти

21.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Рязанов Исай Михайлович

Мать: Рязанова Параскева Тимофеевна

д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: Шулепова Анастасия Селиверстовна

Мать ребёнка: Рязанова Анна Герасимовна

д. Васильевское Красногорского района Удмуртия
Рождение ребёнка
До 1912

Дочь: Шулепова (Рязанова) Анастасия Селиверстовна

Мать ребёнка: не указана

д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Работа или профессия
По 1912
Ленские прииски
Вооруженная охрана.
Отбывание наказания
С 1915 по 1917
Рождение ребёнка
26.12.1918

Дочь: Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна

Мать ребёнка: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна

дер. Тишино, Ухтымский с/с, Ухтымская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/65434
Работа или профессия
С 1919
Урядник.
Рождение ребёнка
24.05.1924

Дочь: Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна

Мать ребёнка: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
17.12.1925

Сын: Рязанов Николай Селиверстович

Мать ребёнка: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна

д. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
14.12.1927

Сын: Рязанов Александр Селиверстович

Мать ребёнка: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна

д. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.
Развод
Около 1931

Жена: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
?.03.1932

Сын: Рязанов Павел Селиверстович

Мать ребёнка: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна

Смерть
21.10.1960
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Кладбище у аэропорта (Солнечный).

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