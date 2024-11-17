Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич
Место рожденияд. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Дата рождения1877
Дата смерти21.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: Шулепова Анастасия Селиверстовна
Мать ребёнка: Рязанова Анна Герасимовна
д. Васильевское Красногорского района Удмуртия
Рождение ребёнка
До 1912
Дочь: Шулепова (Рязанова) Анастасия Селиверстовна
Мать ребёнка: не указана
д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Работа или профессия
По 1912
Ленские прииски
Вооруженная охрана.
Отбывание наказания
С 1915 по 1917
Рождение ребёнка
26.12.1918
Дочь: Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна
Мать ребёнка: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна
дер. Тишино, Ухтымский с/с, Ухтымская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/65434
Работа или профессия
С 1919
Урядник.
Рождение ребёнка
24.05.1924
Дочь: Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна
Мать ребёнка: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
17.12.1925
Сын: Рязанов Николай Селиверстович
Мать ребёнка: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна
д. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
14.12.1927
Сын: Рязанов Александр Селиверстович
Мать ребёнка: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна
д. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.
Развод
Около 1931
Рождение ребёнка
?.03.1932
Сын: Рязанов Павел Селиверстович
Мать ребёнка: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна
Смерть
21.10.1960
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Кладбище у аэропорта (Солнечный).