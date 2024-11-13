Рязанов Исай Михайлович 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рязанов Исай Михайлович

Место рождения

д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Рязанов Михаил Митрофанович

Мать: Рязанова Мария Ананьевна

д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Рязанов Федот Исаевич

Мать ребёнка: Рязанова Параскева Тимофеевна

д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

Мать ребёнка: Рязанова Параскева Тимофеевна

д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Рязанова Наталья Исаевна

Мать ребёнка: Рязанова Параскева Тимофеевна

д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Рязанова Екатерина Исаевна

Мать ребёнка: Рязанова Параскева Тимофеевна

д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Смерть
После 1911

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