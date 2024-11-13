Рязанов Исай Михайлович
Место рожденияд. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Рязанова Параскева Тимофеевна
д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич
Мать ребёнка: Рязанова Параскева Тимофеевна
д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Рязанова Наталья Исаевна
Мать ребёнка: Рязанова Параскева Тимофеевна
д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Рязанова Екатерина Исаевна
Мать ребёнка: Рязанова Параскева Тимофеевна
д. Тишино Богородского р-на Кировской обл.
Смерть
После 1911