Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна
Место рождениядер. Тишино, Ухтымский с/с, Ухтымская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния
Дата рождения26.12.1918
Дата смерти22.12.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1918
дер. Тишино, Ухтымский с/с, Ухтымская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/65434
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брейген (Злобина) ?
Отец ребёнка: Злобин Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1942
Сын: Злобин Вадим Александрович
Отец ребёнка: Злобин Александр Андреевич
дер. Сардык, Братухинский с/с, Унинский р-н, Кировская обл.
https://rodnaya-vyatka.ru/places/96157
Смерть
22.12.1968
Челябинск, Челябинская область, Россия