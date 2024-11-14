Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна 26.12.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна

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Место рождения

дер. Тишино, Ухтымский с/с, Ухтымская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.12.1918

Дата смерти

22.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1918

Отец: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

Мать: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна

дер. Тишино, Ухтымский с/с, Ухтымская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/65434
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брейген (Злобина) ?

Отец ребёнка: Злобин Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Александр Андреевич

Рождение ребёнка
08.01.1942

Сын: Злобин Вадим Александрович

Отец ребёнка: Злобин Александр Андреевич

дер. Сардык, Братухинский с/с, Унинский р-н, Кировская обл.
https://rodnaya-vyatka.ru/places/96157
Смерть
22.12.1968
Челябинск, Челябинская область, Россия

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