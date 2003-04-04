Злобин Вадим Александрович
Место рождениядер. Сардык, Братухинский с/с, Унинский р-н, Кировская обл.
Дата рождения08.01.1942
Дата смерти04.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1942
дер. Сардык, Братухинский с/с, Унинский р-н, Кировская обл.
https://rodnaya-vyatka.ru/places/96157
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злобина Нэйля Есимовна
Рождение ребёнка
После 1971
Мать ребёнка: Злобина Нэйля Есимовна
Смерть
04.04.2003
Алма-Ата, Казахстан