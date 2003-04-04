Злобин Вадим Александрович 08.01.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Злобин Вадим Александрович

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Место рождения

дер. Сардык, Братухинский с/с, Унинский р-н, Кировская обл.

Дата рождения

08.01.1942

Дата смерти

04.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1942

Отец: Злобин Александр Андреевич

Мать: Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна

дер. Сардык, Братухинский с/с, Унинский р-н, Кировская обл.
https://rodnaya-vyatka.ru/places/96157
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Нэйля Есимовна

Рождение ребёнка
После 1971

Сын: Злобин Кирилл Вадимович

Мать ребёнка: Злобина Нэйля Есимовна

Смерть
04.04.2003
Алма-Ата, Казахстан

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