Злобин Александр Андреевич ?.08.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Злобин Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1918

Отец: Злобин Андрей Архипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брейген (Злобина) ?

Мать ребёнка: Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна

Рождение ребёнка
08.01.1942

Сын: Злобин Вадим Александрович

Мать ребёнка: Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна

дер. Сардык, Братухинский с/с, Унинский р-н, Кировская обл.
https://rodnaya-vyatka.ru/places/96157
Смерть
Неизвестно

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