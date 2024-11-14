Злобин Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1918
Отец: Злобин Андрей Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брейген (Злобина) ?
Мать ребёнка: Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1942
Сын: Злобин Вадим Александрович
Мать ребёнка: Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна
дер. Сардык, Братухинский с/с, Унинский р-н, Кировская обл.
https://rodnaya-vyatka.ru/places/96157
Смерть
Неизвестно