Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти06.06.1950
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Лужбин Андрей Зотеевич
Мать: Лужбина Аксинья (Ксения)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1918
Дочь: Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна
Отец ребёнка: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич
дер. Тишино, Ухтымский с/с, Ухтымская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/65434
Рождение ребёнка
24.05.1924
Дочь: Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна
Отец ребёнка: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич
Рождение ребёнка
17.12.1925
Сын: Рязанов Николай Селиверстович
Отец ребёнка: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич
д. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
14.12.1927
Сын: Рязанов Александр Селиверстович
Отец ребёнка: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич
д. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.
Развод
Около 1931
Рождение ребёнка
?.03.1932
Сын: Рязанов Павел Селиверстович
Отец ребёнка: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич
Смерть
06.06.1950