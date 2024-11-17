Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

06.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Лужбин Андрей Зотеевич

Мать: Лужбина Аксинья (Ксения)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

Рождение ребёнка
26.12.1918

Дочь: Злобина (Рязанова) Клавдия Селиверстовна

Отец ребёнка: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

дер. Тишино, Ухтымский с/с, Ухтымская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/65434
Рождение ребёнка
24.05.1924

Дочь: Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна

Отец ребёнка: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

Рождение ребёнка
17.12.1925

Сын: Рязанов Николай Селиверстович

Отец ребёнка: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

д. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.
Рождение ребёнка
14.12.1927

Сын: Рязанов Александр Селиверстович

Отец ребёнка: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

д. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.
Развод
Около 1931

Муж: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

Рождение ребёнка
?.03.1932

Сын: Рязанов Павел Селиверстович

Отец ребёнка: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

Смерть
06.06.1950

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