Рязанов Николай Селиверстович 17.12.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рязанов Николай Селиверстович

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Место рождения

д. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.

Дата рождения

17.12.1925

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925

Отец: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

Мать: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна

д. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова (Голубева) Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новгородцева (Рязанова) ???

Мать ребёнка: Рязанова (Голубева) Вера Петровна

Призыв на военную службу
26.10.1942
Сержант 93 тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
Призыв на военную службу
02.02.1943
Красноармеец 755 сп 217 сд
Военная служба
С 02.02.1943 по 14.10.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok9375173/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DРязанов%26first_name%3DНиколай%26middle_name%3DСеливерстович%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3An... Показать все
Подвиг
19.03.1945
19.03.45 года товарищ Рязанов находился в боевых порядках нашей пехоты в районе севернее Янайша. Несмотря на сильный артиллерийский огонь и ____________ метательных аппаратов т. Рязанов вел разведку з... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Сержант
Военная награда
12.05.1945
Медаль «За отвагу» Сержант, 93 тгабр
Рождение ребёнка
1957

Сын: Рязанов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Рязанова (Голубева) Вера Петровна

Лехнаволок, Респ. Карелия
Смерть
1981
Молдова

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