Рязанов Николай Селиверстович
Место рожденияд. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.
Дата рождения17.12.1925
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1925
д. Тишино, Богородский р-н, Кировская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рязанова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсонова ???
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новгородцева (Рязанова) ???
Мать ребёнка: Рязанова (Голубева) Вера Петровна
Призыв на военную службу
26.10.1942
Сержант 93 тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
Призыв на военную службу
02.02.1943
Красноармеец 755 сп 217 сд
Военная служба
С 02.02.1943 по 14.10.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/isp-chelovek_spisok9375173/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DРязанов%26first_name%3DНиколай%26middle_name%3DСеливерстович%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3An... Показать все
Подвиг
19.03.1945
19.03.45 года товарищ Рязанов находился в боевых порядках нашей пехоты в районе севернее Янайша. Несмотря на сильный артиллерийский огонь и ____________ метательных аппаратов т. Рязанов вел разведку з... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Сержант
Военная награда
12.05.1945
Медаль «За отвагу» Сержант, 93 тгабр
Рождение ребёнка
1957
Сын: Рязанов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Рязанова (Голубева) Вера Петровна
Лехнаволок, Респ. Карелия
Смерть
1981
Молдова