Рязанова (Голубева) Вера Петровна
Место рожденияг. Галич, Костромская обл., Российская Империя
Дата рождения28.06.1921
Дата смерти31.03.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1921
Отец: Голубев Петр
Мать: Голубева Елена Ивановна
г. Галич, Костромская обл., Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новгородцева (Рязанова) ???
Отец ребёнка: Рязанов Николай Селиверстович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Рязанов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Рязанов Николай Селиверстович
Лехнаволок, Респ. Карелия
Смерть
31.03.2005
г. Херсон, "Геологов"