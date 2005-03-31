Рязанова (Голубева) Вера Петровна 28.06.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРязанова (Голубева) Вера Петровна

Рязанова (Голубева) Вера Петровна

avatar

Место рождения

г. Галич, Костромская обл., Российская Империя

Дата рождения

28.06.1921

Дата смерти

31.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1921

Отец: Голубев Петр

Мать: Голубева Елена Ивановна

г. Галич, Костромская обл., Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Николай Селиверстович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новгородцева (Рязанова) ???

Отец ребёнка: Рязанов Николай Селиверстович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Рязанов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Рязанов Николай Селиверстович

Лехнаволок, Респ. Карелия
Смерть
31.03.2005
г. Херсон, "Геологов"

Мы используем куки для улучшения работы сайта.