Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна 24.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1924

Дата смерти

01.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924

Отец: Рязанов Селивестр (Селиверст) Исаевич

Мать: Рязанова (Лужбина) Анна Андреевна

Развод
Неизвестно

Муж: Любов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любов ?

Отец ребёнка: Любов Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любов ?

Отец ребёнка: Любов Анатолий Афанасьевич

Бракосочетание
14.04.1941

Муж: Любов Анатолий Афанасьевич

Смерть
01.12.1997
Челябинск
Похороны
Неизвестно
Градское, Челябинск, РФ

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