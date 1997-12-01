Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1924
Дата смерти01.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любов ?
Отец ребёнка: Любов Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любов ?
Отец ребёнка: Любов Анатолий Афанасьевич
Бракосочетание
14.04.1941
Смерть
01.12.1997
Челябинск
Похороны
Неизвестно
Градское, Челябинск, РФ