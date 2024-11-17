Любов Анатолий Афанасьевич 17.02.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любов Анатолий Афанасьевич

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Место рождения

д. Лошкино, Богородский р-н, Кировская обл.

Дата рождения

17.02.1918

Дата смерти

12.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1918

Отец: Любов Афанасий Николаевич

Мать: Любова (Обухова) Анна Семёновна

д. Лошкино, Богородский р-н, Кировская обл.
Развод
Неизвестно

Жена: Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна

Работа или профессия
Неизвестно
Владивосток, остров Русский
Военный хирург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любов ?

Мать ребёнка: Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любов ?

Мать ребёнка: Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна

Крещение
18.02.1918
Крестные: Афанасий Павлович Северюхин
Призыв на военную службу
21.11.1938
Богородский РВК, Богородский р-н, Кировская обл.
в/т "Камчатка" ОВС ТОФ
Военная служба
С ?.12.1938 по 01.06.1947
Ст. лейтенант медслужбы Электро-механическая школа уч. отряда ТОФ
Военная служба
С ?.12.1938 по 01.06.1947
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Бракосочетание
14.04.1941

Жена: Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна

Военная награда
21.03.1946
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г." Ст. лейтенант медслужбы
Военная награда
21.03.1946
Медаль "За победу над Японией" Ст. лейтенант медслужбы
Смерть
12.04.1993
Челябинск

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