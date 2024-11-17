Любов Анатолий Афанасьевич
Место рожденияд. Лошкино, Богородский р-н, Кировская обл.
Дата рождения17.02.1918
Дата смерти12.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1918
д. Лошкино, Богородский р-н, Кировская обл.
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Владивосток, остров Русский
Военный хирург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любов ?
Мать ребёнка: Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любов ?
Мать ребёнка: Любова (Рязанова) Елена Селиверстовна
Крещение
18.02.1918
Крестные: Афанасий Павлович Северюхин
Призыв на военную службу
21.11.1938
Богородский РВК, Богородский р-н, Кировская обл.
в/т "Камчатка" ОВС ТОФ
Военная служба
С ?.12.1938 по 01.06.1947
Ст. лейтенант медслужбы Электро-механическая школа уч. отряда ТОФ
Военная служба
С ?.12.1938 по 01.06.1947
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Бракосочетание
14.04.1941
Военная награда
21.03.1946
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г." Ст. лейтенант медслужбы
Военная награда
21.03.1946
Медаль "За победу над Японией" Ст. лейтенант медслужбы
Смерть
12.04.1993
Челябинск