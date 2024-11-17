Любов Афанасий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Любов Николай
Мать: Любова ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любова ???
Мать ребёнка: Любова (Обухова) Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1918
Сын: Любов Анатолий Афанасьевич
Мать ребёнка: Любова (Обухова) Анна Семёновна
д. Лошкино, Богородский р-н, Кировская обл.
Смерть
1968