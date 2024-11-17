Любов Афанасий Николаевич 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любов Афанасий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Любов Николай

Мать: Любова ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любова ???

Мать ребёнка: Любова (Обухова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любов ???

Мать ребёнка: Любова (Обухова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любов ???

Мать ребёнка: Любова (Обухова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любов ???

Мать ребёнка: Любова (Обухова) Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любова (Обухова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Любов Анатолий Афанасьевич

Мать ребёнка: Любова (Обухова) Анна Семёновна

д. Лошкино, Богородский р-н, Кировская обл.
Смерть
1968

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