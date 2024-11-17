Любова (Обухова) Анна Семёновна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Любова (Обухова) Анна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Обухов Семён

Мать: Обухова ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любова ???

Отец ребёнка: Любов Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любов ???

Отец ребёнка: Любов Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любов ???

Отец ребёнка: Любов Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любов ???

Отец ребёнка: Любов Афанасий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любов Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Любов Анатолий Афанасьевич

Отец ребёнка: Любов Афанасий Николаевич

д. Лошкино, Богородский р-н, Кировская обл.
Смерть
1983

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