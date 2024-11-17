Любова (Обухова) Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Обухов Семён
Мать: Обухова ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любова ???
Отец ребёнка: Любов Афанасий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1918
Сын: Любов Анатолий Афанасьевич
Отец ребёнка: Любов Афанасий Николаевич
д. Лошкино, Богородский р-н, Кировская обл.
Смерть
1983