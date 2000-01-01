Иванов Авксентий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Иванов Яков
Мать: Иванова ?
Рождение ребёнка
30.05.1891
Дочь: Коренькова Акилина Авксентьевна
Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
12.02.1893
Сын: Иванов Михаил Авксентьевич
Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
26.02.1895
Дочь: Евдокия Авксентьевна
Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
14.07.1897
Дочь: Немыцких Марина Авксентьевна
Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
15.03.1899
Сын: Иванов Василий Авксентьевич
Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
06.03.1901
Дочь: Дарья Авксентьевна
Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
13.03.1902
Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
05.09.1904
Сын: Иванов Захарий Авксентьевич
Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Аксёновна
Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Аксёновна
Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Мавра Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно