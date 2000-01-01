Иванов Авксентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Авксентий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Иванов Яков

Мать: Иванова ?

Рождение ребёнка
30.05.1891

Дочь: Коренькова Акилина Авксентьевна

Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Иванов Михаил Авксентьевич

Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
26.02.1895

Дочь: Евдокия Авксентьевна

Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
14.07.1897

Дочь: Немыцких Марина Авксентьевна

Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
15.03.1899

Сын: Иванов Василий Авксентьевич

Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
06.03.1901

Дочь: Дарья Авксентьевна

Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
13.03.1902

Сын: Иванов Яков Авксентьевич

Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
05.09.1904

Сын: Иванов Захарий Авксентьевич

Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Аксёновна

Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Аксёновна

Мать ребёнка: Иванова Мавра Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мавра Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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