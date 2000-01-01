(Иванова) Домна Аксёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Домна Аксёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Авксентий Яковлевич

Мать: Иванова Мавра Трофимовна

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