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Иванов Василий Авксентьевич

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Место рождения

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.

Дата рождения

15.03.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1899

Отец: Иванов Авксентий Яковлевич

Мать: Иванова Мавра Трофимовна

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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