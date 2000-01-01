Иванов Василий Авксентьевич
Место рождениядер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Дата рождения15.03.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1899
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно