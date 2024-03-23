Иванов Михаил Авксентьевич
Место рождениядер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Дата рождения12.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
08.02.1916
Мать ребёнка: Иванова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: (Иванова) Федора Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Наталья Георгиевна
Смерть
Неизвестно