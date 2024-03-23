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Иванов Михаил Авксентьевич

Место рождения

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.

Дата рождения

12.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1893

Отец: Иванов Авксентий Яковлевич

Мать: Иванова (Попова) Мавра Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
08.02.1916

Сын: Иванов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: (Иванова) Федора Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Наталья Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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