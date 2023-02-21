Иванова Мавра Трофимовна
Место рожденияТомская область, Зырянский район, село Иловка
Дата рождения1864
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Томская область, Зырянский район, село Иловка
Рождение ребёнка
30.05.1891
Дочь: Коренькова Акилина Авксентьевна
Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
12.02.1893
Сын: Иванов Михаил Авксентьевич
Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
26.02.1895
Дочь: Евдокия Авксентьевна
Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
14.07.1897
Дочь: Немыцких Марина Авксентьевна
Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
15.03.1899
Сын: Иванов Василий Авксентьевич
Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
06.03.1901
Дочь: Дарья Авксентьевна
Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
13.03.1902
Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
05.09.1904
Сын: Иванов Захарий Авксентьевич
Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Аксёновна
Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Аксёновна
Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931