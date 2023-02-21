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Иванова Мавра Трофимовна

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Место рождения

Томская область, Зырянский район, село Иловка

Дата рождения

1864

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Томская область, Зырянский район, село Иловка
Рождение ребёнка
30.05.1891

Дочь: Коренькова Акилина Авксентьевна

Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Иванов Михаил Авксентьевич

Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
26.02.1895

Дочь: Евдокия Авксентьевна

Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
14.07.1897

Дочь: Немыцких Марина Авксентьевна

Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
15.03.1899

Сын: Иванов Василий Авксентьевич

Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
06.03.1901

Дочь: Дарья Авксентьевна

Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
13.03.1902

Сын: Иванов Яков Авксентьевич

Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
05.09.1904

Сын: Иванов Захарий Авксентьевич

Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Аксёновна

Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Аксёновна

Отец ребёнка: Иванов Авксентий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Авксентий Яковлевич

Смерть
1931
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