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Иванов Захарий Авксентьевич

Место рождения

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.

Дата рождения

05.09.1904

Дата смерти

23.?.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904

Отец: Иванов Авксентий Яковлевич

Мать: Иванова Мавра Трофимовна

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
1926

Сын: Иванов Иван Захарович

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Рождение ребёнка
25.05.1931

Сын: Иванов Александр Захарович

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

село Иловка Зырянского раона Томско области
Рождение ребёнка
13.08.1934

Сын: Иванов Николай Захарович

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Иванов Виталий Захарович

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Черноусова Антонида Захаровна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Томская область, Зырянский район, дер. Симоновка
Рождение ребёнка
1944

Сын: Иванов Алексей Захарович

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Иванов Георгий Захарович

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Кайрова Лидия Захаровна

Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ольга Лукьяновна

Место жительства
Неизвестно
Зырянский район дер. Иловка-дер. Симоновка
Смерть
23.?.1979
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