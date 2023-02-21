Иванов Захарий Авксентьевич
Место рождениядер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Дата рождения05.09.1904
Дата смерти23.?.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1904
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Рождение ребёнка
25.05.1931
Сын: Иванов Александр Захарович
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
село Иловка Зырянского раона Томско области
Рождение ребёнка
13.08.1934
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Черноусова Антонида Захаровна
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Томская область, Зырянский район, дер. Симоновка
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Кайрова Лидия Захаровна
Мать ребёнка: Иванова Ольга Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ольга Лукьяновна
Место жительства
Неизвестно
Зырянский район дер. Иловка-дер. Симоновка
Смерть
23.?.1979