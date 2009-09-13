Иванов Александр Захарович
Место рождениясело Иловка Зырянского раона Томско области
Дата рождения25.05.1931
Дата смерти13.09.2009
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931
село Иловка Зырянского раона Томско области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева ?
Мать ребёнка: Иванова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Табакова ?
Мать ребёнка: Иванова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов ?
Мать ребёнка: Иванова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поздеева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Иванова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна
Смерть
13.09.2009