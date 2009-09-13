Иванов Александр Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Захарович

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Место рождения

село Иловка Зырянского раона Томско области

Дата рождения

25.05.1931

Дата смерти

13.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931

Отец: Иванов Захарий Авксентьевич

Мать: Иванова Ольга Лукьяновна

село Иловка Зырянского раона Томско области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева ?

Мать ребёнка: Иванова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Табакова ?

Мать ребёнка: Иванова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов ?

Мать ребёнка: Иванова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поздеева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Иванова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна

Смерть
13.09.2009
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