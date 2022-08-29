Иванова (Дубровская) Ольга Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Дубровская) Ольга Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1904

Дата смерти

21.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1904

Отец: Дубровский Лукьян

Мать: Дубровская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Иванов Иван Захарович

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
25.05.1931

Сын: Иванов Александр Захарович

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
13.08.1934

Сын: Иванов Николай Захарович

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Иванов Виталий Захарович

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Черноусова (Иванова) Антонида Захаровна

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
1944

Сын: Иванов Алексей Захарович

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Иванов Георгий Захарович

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Кайрова (Иванова) Лидия Захаровна

Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич

Смерть
21.02.1969

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