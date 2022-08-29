Иванова (Дубровская) Ольга Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1904
Дата смерти21.02.1969
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1904
Отец: Дубровский Лукьян
Мать: Дубровская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Рождение ребёнка
25.05.1931
Сын: Иванов Александр Захарович
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Рождение ребёнка
13.08.1934
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Черноусова (Иванова) Антонида Захаровна
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Кайрова (Иванова) Лидия Захаровна
Отец ребёнка: Иванов Захарий Авксентьевич
Смерть
21.02.1969