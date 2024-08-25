Немыцкая (Иванова) Марина Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немыцкая (Иванова) Марина Авксентьевна

Место рождения

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.

Дата рождения

14.07.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1897

Отец: Иванов Авксентий Яковлевич

Мать: Иванова (Попова) Мавра Трофимовна

Бракосочетание
15.01.1916

Муж: Немыцкий Иван Зиновьевич

Рождение ребёнка
23.07.1917

Сын: Немыцкий Иван Иванович

Отец ребёнка: Немыцкий Иван Зиновьевич

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.07.1917

Сын: Немыцкий Василий Иванович

Отец ребёнка: Немыцкий Иван Зиновьевич

Иловка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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