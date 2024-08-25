Немыцкая (Иванова) Марина Авксентьевна
Место рождениядер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Дата рождения14.07.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1897
Бракосочетание
15.01.1916
Рождение ребёнка
23.07.1917
Отец ребёнка: Немыцкий Иван Зиновьевич
Рождение ребёнка
23.07.1917
Сын: Немыцкий Василий Иванович
Отец ребёнка: Немыцкий Иван Зиновьевич
Смерть
Неизвестно