Иванова Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Авксентьевич
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
08.02.1916
Отец ребёнка: Иванов Михаил Авксентьевич
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: Федора Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Авксентьевич
дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно