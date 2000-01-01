Иванова Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Наталья Георгиевна

Иванова Наталья Георгиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Авксентьевич

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
08.02.1916

Сын: Иванов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Авксентьевич

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: Федора Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Авксентьевич

дер. Иловка Зырянский район Томской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Михаил Авксентьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close