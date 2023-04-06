Абаимовъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Абаимовъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Абаимовъ Патрекей
Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина
Рождение ребёнка
1735
Сын: Абаимовъ Василий
Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина
Рождение ребёнка
1736
Сын: Абаимовъ Никита
Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Муравлева Федосья
Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Комлева Алена
Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ненила
Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно