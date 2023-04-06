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Абаимовъ Андрей

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1719

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Абаимовъ Иванъ

Мать: не указана

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Абаимовъ Патрекей

Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Абаимовъ Василий

Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Абаимовъ Никита

Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Муравлева Федосья

Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Комлева Алена

Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ненила

Мать ребёнка: Абаимова Меланья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абаимова Меланья Никитина

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