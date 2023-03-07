Комлева (Абаимова) Алена
Место рождения
Дата рождения1747
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Абаимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Комлевъ Петръ
Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Комлевъ Данила
Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ховронья
Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комлевъ Иванъ