Комлева (Абаимова) Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева (Абаимова) Алена

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Абаимовъ Андрей

Мать: Абаимова Меланья Никитина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Комлевъ Петръ

Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Комлевъ Данила

Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ховронья

Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Комлевъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлевъ Иванъ

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