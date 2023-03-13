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Комлевъ Иванъ

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Место рождения

Трубетчины Поникой Ключъ

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Вахромей Ивановъ

Мать: Анна Тимофеева

Трубетчины Поникой Ключъ
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Комлева Алена

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Комлевъ Петръ

Мать ребёнка: Комлева Алена

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Комлевъ Данила

Мать ребёнка: Комлева Алена

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Комлева Алена

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ховронья

Мать ребёнка: Комлева Алена

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Комлева Алена

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Алена

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