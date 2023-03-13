Комлевъ Иванъ
Место рожденияТрубетчины Поникой Ключъ
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Вахромей Ивановъ
Мать: Анна Тимофеева
Трубетчины Поникой Ключъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Комлева Алена
Рождение ребёнка
1776
Сын: Комлевъ Петръ
Мать ребёнка: Комлева Алена
Рождение ребёнка
1778
Сын: Комлевъ Данила
Мать ребёнка: Комлева Алена
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Комлева Алена
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ховронья
Мать ребёнка: Комлева Алена
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Комлева Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комлева Алена