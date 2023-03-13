Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахромей Ивановъ

Рождение ребёнка
1746

Сын: Комлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Вахромей Ивановъ

Рождение ребёнка
1750

Сын: Иванъ Вахромеевъ

Отец ребёнка: Вахромей Ивановъ

Рождение ребёнка
1752

Сын: Карпъ

Отец ребёнка: Вахромей Ивановъ

Рождение ребёнка
1756

Сын: Ермолай

Отец ребёнка: Вахромей Ивановъ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Егоръ Вахромеевъ

Отец ребёнка: Вахромей Ивановъ

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