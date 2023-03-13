Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вахромей Ивановъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Комлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Вахромей Ивановъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иванъ Вахромеевъ
Отец ребёнка: Вахромей Ивановъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Карпъ
Отец ребёнка: Вахромей Ивановъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Ермолай
Отец ребёнка: Вахромей Ивановъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Егоръ Вахромеевъ
Отец ребёнка: Вахромей Ивановъ