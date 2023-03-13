Егоръ Вахромеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Вахромей Ивановъ
Мать: Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Давыдъ
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Родионъ
Мать ребёнка: Авдотья Степанова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Авдотья Степанова