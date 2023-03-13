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Егоръ Вахромеевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

1722 г.р.

Жена

1754 г.р.

Дети

1781 г.р.
1782 г.р.
1782 г.р.
1790 г.р.
1792 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Вахромей Ивановъ

Мать: Анна Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Степанова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Давыдъ

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Родионъ

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Авдотья Степанова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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