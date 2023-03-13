Авдотья Степанова
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Егоръ Вахромеевъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Егоръ Вахромеевъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Давыдъ
Отец ребёнка: Егоръ Вахромеевъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Родионъ
Отец ребёнка: Егоръ Вахромеевъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Егоръ Вахромеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоръ Вахромеевъ