Авдотья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

1781 г.р.
1782 г.р.
1782 г.р.
1790 г.р.
1792 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Егоръ Вахромеевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Егоръ Вахромеевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Давыдъ

Отец ребёнка: Егоръ Вахромеевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Родионъ

Отец ребёнка: Егоръ Вахромеевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Егоръ Вахромеевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоръ Вахромеевъ

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