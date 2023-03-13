Иванъ Вахромеевъ
Место рожденияТрубетчины Поникой Ключъ
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Вахромей Ивановъ
Мать: Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Михеева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий
Мать ребёнка: Марья Михеева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Яковъ
Мать ребёнка: Марья Михеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Марья Михеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Марья Михеева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Феклистъ
Мать ребёнка: Марья Михеева
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Марья Михеева