Иванъ Вахромеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванъ Вахромеевъ

Место рождения

Трубетчины Поникой Ключъ

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Отец

1725 г.р.

Мать

1722 г.р.

Жена

1752 г.р.

Дети

1775 г.р.
1778 г.р.
1780 г.р.
1781 г.р.
1785 г.р.
1792 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Вахромей Ивановъ

Мать: Анна Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Михеева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий

Мать ребёнка: Марья Михеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Яковъ

Мать ребёнка: Марья Михеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Марья Михеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Марья Михеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Феклистъ

Мать ребёнка: Марья Михеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Марья Михеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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