Марья Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Михеева

Марья Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

1775 г.р.
1778 г.р.
1780 г.р.
1781 г.р.
1785 г.р.
1792 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Вахромеевъ

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий

Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Яковъ

Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Феклистъ

Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.