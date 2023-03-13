Марья Михеева
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Вахромеевъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий
Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Яковъ
Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Феклистъ
Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Иванъ Вахромеевъ