Абаимова Меланья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Абаимовъ Патрекей
Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1735
Сын: Абаимовъ Василий
Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1736
Сын: Абаимовъ Никита
Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Муравлева Федосья
Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Комлева Алена
Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абаимовъ Андрей