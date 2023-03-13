Абаимова Меланья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаимова Меланья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Абаимовъ Патрекей

Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Абаимовъ Василий

Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Абаимовъ Никита

Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Муравлева Федосья

Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Комлева Алена

Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Абаимовъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абаимовъ Андрей

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