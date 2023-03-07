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Абаимовъ Никита

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Абаимовъ Андрей

Мать: Абаимова Меланья Никитина

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Абаимовъ Николай

Мать ребёнка: Абаимова Афимья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Абаимова Афимья Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Привалова Марфа

Мать ребёнка: Абаимова Афимья Васильева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Воробьева Стефанида

Мать ребёнка: Абаимова Афимья Васильева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Абаимова Афимья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абаимова Афимья Васильева

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