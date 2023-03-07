Абаимовъ Никита
Место рождения
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Абаимовъ Андрей
Рождение ребёнка
1760
Сын: Абаимовъ Николай
Мать ребёнка: Абаимова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Абаимова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Привалова Марфа
Мать ребёнка: Абаимова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Воробьева Стефанида
Мать ребёнка: Абаимова Афимья Васильева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Абаимова Афимья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно