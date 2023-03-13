Абаимова Афимья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаимова Афимья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Абаимовъ Николай

Отец ребёнка: Абаимовъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Абаимовъ Никита

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Привалова Марфа

Отец ребёнка: Абаимовъ Никита

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Воробьева Стефанида

Отец ребёнка: Абаимовъ Никита

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Абаимовъ Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абаимовъ Никита

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