Абаимова Афимья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Абаимовъ Николай
Отец ребёнка: Абаимовъ Никита
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Абаимовъ Никита
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Привалова Марфа
Отец ребёнка: Абаимовъ Никита
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Воробьева Стефанида
Отец ребёнка: Абаимовъ Никита
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Абаимовъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абаимовъ Никита