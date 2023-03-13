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(Абаимовъ) Ненила
(Абаимовъ) Ненила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Пол
Женский
Отец
Абаимовъ Андрей
1719 г.р.
Мать
Абаимова Меланья Никитина
1718 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Абаимовъ Андрей
Мать:
Абаимова Меланья Никитина
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