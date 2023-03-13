Абаимовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаимовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Абаимовъ Антонъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Абаимовъ Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Абаимовъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Абаимовъ Терентий

Мать ребёнка: не указана

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Абаимовъ Трофимъ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1748
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