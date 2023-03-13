Абаимовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Абаимовъ Антонъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Абаимовъ Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Абаимовъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Абаимовъ Терентий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Абаимовъ Трофимъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1748