Хвощинская (Хозикова) Елизавета Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1819
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аристова (Хвощинская) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Бракосочетание
09.07.1839
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Арапова (Хвощинская) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Рождение ребёнка
06.01.1845
Сын: Хвощинский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1845
Сын: Хвощинский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хвощинский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Хвощинская) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович