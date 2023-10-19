Хвощинская (Хозикова) Елизавета Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвощинская (Хозикова) Елизавета Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1819

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1819

Отец: Хозиков Прокофий Маркович

Мать: Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аристова (Хвощинская) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Бракосочетание
09.07.1839

Муж: Хвощинский Василий Богданович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Арапова (Хвощинская) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Хвощинский Гермоген (Богдан) Васильевич

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Рождение ребёнка
06.01.1845

Сын: Хвощинский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1845

Сын: Хвощинский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Хвощинский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Хвощинская) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Хвощинский Василий Богданович

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