Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Российская Империя
Бракосочетание
1809
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хозиков Владимир Прокофьевич
Отец ребёнка: Хозиков Прокофий Маркович
Рождение ребёнка
11.05.1819
Дочь: Хвощинская Елизавета Прокофьевна
Отец ребёнка: Хозиков Прокофий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хозиков Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Хозиков Прокофий Маркович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1840