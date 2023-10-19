Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозикова (Исленьева) Екатерина Александровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Исленьев Александр Алексеевич

Мать: Islenyeva Maria Arkadievna

Российская Империя
Бракосочетание
1809

Муж: Хозиков Прокофий Маркович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Хозиков Владимир Прокофьевич

Отец ребёнка: Хозиков Прокофий Маркович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.05.1819

Дочь: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Отец ребёнка: Хозиков Прокофий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозиков Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Хозиков Прокофий Маркович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1840
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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