Хозиков Прокофий Маркович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиПосле 1820
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
1809
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хозиков Владимир Прокофьевич
Мать ребёнка: Хозикова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
11.05.1819
Дочь: Хвощинская Елизавета Прокофьевна
Мать ребёнка: Хозикова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хозиков Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Хозикова Екатерина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
После 1820