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Хозиков Прокофий Маркович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1788

Дата смерти

После 1820

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1809

Жена: Хозикова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Хозиков Владимир Прокофьевич

Мать ребёнка: Хозикова Екатерина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.05.1819

Дочь: Хвощинская Елизавета Прокофьевна

Мать ребёнка: Хозикова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозиков Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Хозикова Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
После 1820
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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