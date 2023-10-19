Исленьев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исленьев Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Самсонова Анна Александровна

Мать ребёнка: Islenyeva Maria Arkadievna

Рождение ребёнка
1784

Сын: Исленьев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Islenyeva Maria Arkadievna

Рождение ребёнка
1785

Сын: Исленьев Николай Александрович

Мать ребёнка: Islenyeva Maria Arkadievna

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Хозикова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Islenyeva Maria Arkadievna

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихорева Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Islenyeva Maria Arkadievna

Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
1826
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