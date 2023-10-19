Исленьев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Самсонова Анна Александровна
Мать ребёнка: Islenyeva Maria Arkadievna
Рождение ребёнка
1784
Сын: Исленьев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Islenyeva Maria Arkadievna
Рождение ребёнка
1785
Сын: Исленьев Николай Александрович
Мать ребёнка: Islenyeva Maria Arkadievna
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Хозикова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Islenyeva Maria Arkadievna
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихорева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Islenyeva Maria Arkadievna
Работа или профессия
Неизвестно
действительный статский советник
Смерть
1826