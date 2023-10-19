Самсонова (Исленьева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Исленьева) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Исленьев Александр Алексеевич

Мать: Islenyeva Maria Arkadievna

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Hanykov Мария Петровна

Отец ребёнка: Самсонов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Самсонов Александр Петрович

Отец ребёнка: Самсонов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
16.12.1812

Сын: Самсонов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Самсонов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Самсонов Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Самсонов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свечина Софья Петровна

Отец ребёнка: Самсонов Пётр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1866
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