Самсонова (Исленьева) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Hanykov Мария Петровна
Отец ребёнка: Самсонов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Самсонов Александр Петрович
Отец ребёнка: Самсонов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
16.12.1812
Сын: Самсонов Евгений Петрович
Отец ребёнка: Самсонов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Самсонов Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Самсонов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свечина Софья Петровна
Отец ребёнка: Самсонов Пётр Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1866