Самсонов Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Hanykov Мария Петровна
Мать ребёнка: Самсонова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Самсонов Александр Петрович
Мать ребёнка: Самсонова Анна Александровна
Рождение ребёнка
16.12.1812
Сын: Самсонов Евгений Петрович
Мать ребёнка: Самсонова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Самсонов Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Самсонова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свечина Софья Петровна
Мать ребёнка: Самсонова Анна Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1859