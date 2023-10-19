Самсонов Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Пётр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Hanykov Мария Петровна

Мать ребёнка: Самсонова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Самсонов Александр Петрович

Мать ребёнка: Самсонова Анна Александровна

Рождение ребёнка
16.12.1812

Сын: Самсонов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Самсонова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Самсонов Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Самсонова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свечина Софья Петровна

Мать ребёнка: Самсонова Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1859
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