Islenyeva (Buturlina) Maria Arkadievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Islenyeva (Buturlina) Maria Arkadievna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Buturlin Arkady Ivanovich Иванович

Мать: Buturlina Elizaveta Petrovna

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Самсонова Анна Александровна

Отец ребёнка: Исленьев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Исленьев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Исленьев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Исленьев Николай Александрович

Отец ребёнка: Исленьев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Хозикова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Исленьев Александр Алексеевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихорева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Исленьев Александр Алексеевич

Смерть
1848
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