Islenyeva (Buturlina) Maria Arkadievna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1848
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Самсонова Анна Александровна
Отец ребёнка: Исленьев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Исленьев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Исленьев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Исленьев Николай Александрович
Отец ребёнка: Исленьев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Хозикова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Исленьев Александр Алексеевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихорева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Исленьев Александр Алексеевич
Смерть
1848